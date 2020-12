São Paulo empata com Athletico-PR pela ida das quartas do Brasileiro Sub-20

No CFA de Cotia, São Paulo e Athletico-PR abriram neste domingo a disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20 e ficaram no empate por 1 a 1. A vaga será decidida no próximo domingo, dia 3 de janeiro, em Curitiba.

Os visitantes saíram na frente do placar aos 38 minutos do 1º tempo, com Edu testando para as redes após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, Vitinho, que entrou no intervalo, marcou para o Tricolor aos 22 e deixou tudo igual. O atacante arriscou de fora da área, a bola bateu na trave, depois nas costas do goleiro Leonardo Linck e entrou.

Sem o critério de gol fora, qualquer empate no jogo de volta leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória simples classifica tanto Athletico quanto São Paulo. Palmeiras, Atlético-MG, Corinthians, Grêmio, Flamengo e Fluminense também estão na briga pelo título.