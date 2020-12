São Paulo encaminha renovação de patrocinador máster e garante mais R$ 2 milhões para o início de 2021

Líder isolado do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Copa do Brasil, o São Paulo ainda deve embolsar mais uma grana entre os meses de janeiro e fevereiro.

Em declaração a Jorge Nicola, jornalista dos canais ESPN, publicadas em seu blog no “Yahoo”, Julio Casares, presidente eleito do Tricolor, confirmou que negociações avançadas com o Banco Inter até o mês de fevereiro, último mês da temporada 2020. “Eles devem ficar com a gente até fevereiro. Depois, vamos discutir”, disse o dirigente.

Ainda de acordo com o jornalista, a expectativa por parte da direção do São Paulo é que o clube encontre um patrocinador máster que pague mais do que o atual para a próxima temporada. Atualmente, a empresa desembolsa R$ 1 milhão ao mês pela publicidade.

O atual vínculo entre as partes finaliza em contrato no dia 31 de dezembro de 2020, mas será extendido até fevereiro. Para a próxima temporada, as partes devem discutir um novo acordo com novos valores.