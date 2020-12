São Paulo encerra preparação e deve encarar o Fluminense com titulares

Na tarde desta sexta-feira de Natal, o São Paulo realizou a última atividade no CT da Barra Funda antes do duelo contra o Fluminense, que acontece neste sábado, às 21h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo a partida acontecendo entre os dois compromissos pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, o técnico Fernando Diniz deve escalar o time titular para enfrentar os cariocas no Maracanã. Até Luciano, que volta de lesão no adutor da perna esquerda, está relacionado e tende a começar a partida em campo.

Assim, o elenco tricolor embarca para o Rio de Janeiro com o melhor que tem à disposição. O único desfalque certo é o volante Tchê Tchê, que cumpre suspensão após levar o terceiro cartão amarelo na rodada passada.

Se realmente mantiver o time titular, o técnico Fernando Diniz deve escalar o São Paulo com: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Vitor Bueno e Pablo são os favoritos para entrar na vaga de Luciano, caso o camisa 11 não tenha condições de começar a partida. Contudo, como o atacante não reclamou de dores na partida contra o Grêmio, deve iniciar entre os titulares normalmente.

Depois de desembarcar no Rio de Janeiro, o São Paulo se concentra para a partida. Com 53 pontos, o Tricolor Paulista tenta a vitória para manter a distância em relação ao vice-líder Flamengo, que tem 48, ou até aumentar esta vantagem, caso os cariocas tropecem no confronto contra o Fortaleza.