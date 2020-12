São Paulo favorito, Flamengo persegue e chance do Atlético-MG cai; veja as probabilidades de título

Na última quinta-feira, o São Paulo “pagou” mais um jogo atrasado no Campeonato Brasileiro, bateu o Goiás com facilidade e assumiu a liderança do torneio, com 44 pontos, dois a mais que o Atlético-MG.

Com isso, o Tricolor agora é o grande favorito para ficar com o título, segundo previsão do FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que calcula as probabilidades do Brasileirão de acordo com uma série de variáveis.

Com o triunfo de quinta, o clube do Morumbi alcançou 40% de chance de ser campeão, já que lidera e ainda tem um jogo a menos em relação ao Galo, seu perseguidor mais próximo.

A estimativa do FiveThirtyEight é que o São Paulo acabe o Brasileiro com 72 pontos.

O site ainda coloca o Flamengo, e não o Atlético-MG, como 2º time com maior probabilidade de levantar a taça.

De acordo com os cálculos, o Rubro-Negro tem 30% de chance de conquistar o bi no Brasileirão.

Confira na tabela abaixo as probabilidades das equipes que estão na parte superior da tabela, até a 8ª posição:

Clube Pontuação atual Nº de jogos % Campeão São Paulo 44 22 40% Atlético-MG 42 23 13% Flamengo 39 22 30% Internacional 37 23 2% Palmeiras 37 22 7% Santos 37 23 Grêmio 37 22 8% Fluminense 36 23

A previsão do site parceiro da ESPN, aliás, é que o Brasileiro acabe da seguinte forma:

1. São Paulo: 72 pontos

2. Flamengo: 70 pontos

3. Atlético-MG: 67 pontos

4. Grêmio: 65 pontos

5. Palmeiras: 64 pontos

6. Internacional: 60 pontos

7. Santos: 58 pontos

8. Fluminense: 57 pontos

Luciano comemora após marcar para o São Paulo sobre o Bahia Miguel Schincariol/saopaulofc.net

A 24ª rodada da Série A começou a ser disputada na última quarta, com o empate entre Fortaleza e Corinthians, e segue neste final de semana.