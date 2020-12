São Paulo faz novembro quase perfeito e confia em boa fase para o final do ano

No último sábado (28), o São Paulo venceu o Bahia, jogando na Arena Fonte Nova, por 3 a 1, e encerrou novembro de forma positiva. O mês serviu de reafirmação para o Tricolor, que foi eliminado de forma cruel na Copa Sul-Americana, mas avançou na Copa do Brasil e segue vivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

CONFIRA A POSIÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

O mês caminhava para ser de pressão sob o elenco, principalmente pela eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Os brasileiros fizeram o improvável, reverteram o placar contra o Lanús, mas os argentinos conseguiram o gol salvador nos minutos finais no Morumbi.

Antes da eliminação, o São Paulo visitou o Flamengo pelo Brasileirão. Naquela ocasião, Tiago Volpi defendo duas penalidades e os paulistas venceram os cariocas por 4 a 1.

Contudo, quis o destino que essas duas equipes se enfrentassem na Copa do Brasil, com um ingrediente especial: Rogério Ceni tinha acabado de assinar contrato com o Flamengo e faria sua estreia no duelo de ida.

Apesar dos importantes desfalques (Rodrigo Caio e Pedro), o Rubro-Negro era o favorito para avançar. No entanto, o São Paulo entendeu a importância do confronto e venceu os rivais com duas vitórias contundentes.

A classificação foi a injeção de ânimo que o time precisava, e dois personagens se destacaram no mês: Fernando Diniz e Luciano.

O técnico, contestado, deu um padrão de jogo ao time e caiu nas graças da torcida pelos bons resultados, recebendo pela primeira vez em mais de um ano no clube o apoio da maioria dos torcedores.

O sucesso de Diniz está atrelado às atuações decisivas de Luciano. Ao longo de novembro, o atacante balançou as redes oito vezes e mostrou ser peça fundamental para o ataque do time. Após a 23ª rodada do Brasileirão, ele entrou na disputa pela artilharia da competição, quatro gols atrás do artilheiro Thiago Galhardo.

O São Paulo fechou o mês de novembro com aproveitamento de 85%, vencendo sete das nove partidas disputas, marcando 23 gols e sofrendo apenas 11. Ainda, embalou boa sequência no Brasileirão e está um ponto atrás do Atlético-MG, líder do torneio, com dois jogos a menos.

O Tricolor se apoia nos números positivos para manter o ritmo em dezembro, que será de suma importância para a equipe. Além dos dois jogos atrasados restantes (contra Goiás e Botafogo), o Tricolor enfrenta Corinthians e Galo no Brasileirão e fará os duelos da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, que também vive ótimo momento na temporada.

CONFIRA OS JOGOS DO SÃO PAULO EM NOVEMBRO:

1/11 – Campeonato Brasileiro: Flamengo 1 X 4 São Paulo

4/11 – Copa Sul-Americana: São Paulo 4 X 3 Lanús

7/11 – Campeonato Brasileiro: São Paulo 2 X 1 Goiás

11/11 – Copa do Brasil: Flamengo 1 X 2 São Paulo

14/11 – Campeonato Brasileiro: Fortaleza 2 X 3 São Paulo

18/11 – Copa do Brasil: São Paulo 3 X 0 Flamengo

22/11 – Campeonato Brasileiro: São Paulo 1 X 1 Vasco

25/11 – Campeonato Brasileiro: Ceará 1 X 1 São Paulo

28/11 – Campeonato Brasileiro: Bahia 1 X 3 São Paulo

* Sob supervisão de Marcio Monteiro