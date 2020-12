São Paulo finaliza preparação para duelo com o Grêmio; Léo deve jogar na esquerda

O São Paulo finalizou na tarde desta terça-feira sua preparação para o duelo com o Grêmio, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, no Morumbi. Sem Reinaldo, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Léo deve ser o escolhido para atuar na lateral esquerda tricolor.

Pablo é outro desfalque do São Paulo para esse jogo. O atacante sofreu uma contratura na coxa esquerda na vitória sobre o Fluminense, no último sábado, no Maracanã, e só volta aos gramados no ano que vem.

São Paulo tenta voltar à final da Copa do Brasil após 20 anos Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Léo na lateral esquerda deve ser a única mudança de Fernando Diniz para o jogo contra o Grêmio. Juanfran, único titular poupado contra o Fluminense, deve voltar à lateral direita. São Paulo vai com força máxima em busca da classificação.

O time comandado por Fernando Diniz deve entrar em campo com Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.

O São Paulo tenta ir à final da Copa do Brasil após 20 anos. A última vez que decidiu o torneio foi em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro, no Mineirão. Nesta quarta-feira, o Tricolor paulista precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar, já que perdeu a ida por 1 a 0.