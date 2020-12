São Paulo garante título do 1º turno pela quarta vez nos pontos corridos e iguala Corinthians

Passados 37 dias do encerramento do primeiro turno, o Campeonato Brasileiro conhece, enfim, o campeão da metade inicial da competição. É o São Paulo, que venceu o Botafogo nesta quarta-feira (9), no último jogo que estava em atraso, e garantiu a conquista simbólica.

É a quarta vez que o Tricolor do Morumbi termina o primeiro turno na liderança desde a adoção dos pontos corridos, em 2003. Nas outras vezes, a equipe conquistou efetivamente o título em 2006 e 2007, mas deixou escapar a taça em 2018, ao acabar em quinto lugar.

Com o título simbólico, o São Paulo alcança o rival Corinthians, primeira equipe a ter vencido o turno em quatro oportunidades: 2005, 2011, 2015 e 2017. Logo atrás aparece o Cruzeiro, com três (2003, 2013 e 2014), e depois uma fila com: Santos (2004), Grêmio (2008), Internacional (2009), Fluminense (2010), Atlético-MG (2012), Palmeiras (2016) e Flamengo (2019).

Jogadores do São Paulo conversam antes de partida contra o Lanús pela Sul-Americana Divulgação

Desses 17 campeões do primeiro turno, só três não conseguiram terminar com o título ao fim da temporada: Grêmio-2008, ao perder para o São Paulo, Atlético-MG-2012, derrotado pelo Fluminense, e o mesmo São Paulo-2018, ultrapassado pelo Palmeiras.

A equipe do Morumbi agora tem sete pontos de vantagem para o vice-líder Atlético-MG e ganha vantagem para a reta decisiva do Brasileirão. Restam 14 rodadas para o São Paulo de Fernando Diniz, que ainda tem pela frente a disputa da Copa do Brasil, onde está na semifinal, contra o Grêmio.