São Paulo goleia o Botafogo com dois de Brenner, aumenta sequência invicta e dispara na ponta

Com uma atuação soberana no Morumbi nesta quarta-feira, em duelo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo atropelou o Botafogo por 4 a 0.

O jovem artilheiro são-paulino Brenner fez os dois primeiros gols dos mandantes, aos 10 e aos 27 minutos de jogo. Aos 47 do primeiro tempo, Reinaldo, de pênalti, fez o terceiro.

A vida do Botafogo, que cada vez mais parece estar indo rumo à Série B, se complicou aos 34 do primeiro tempo, com a expulsão de Marcelo Benevenuto após revisão do árbitro no VAR.

Já nos acréscimos, Hernanes acertou um belo chute de perna esquerda no ângulo de Cavalieri e fechou a conta.

Com o resultado, o São Paulo vai aos 50 pontos e abre sete de vantagem para o vice-líder Atlético-MG. O Flamengo, com 42 pontos e um jogo a menos, ainda pode encostar nos tricolores na tabela.

A equipe de Fernando Diniz ainda aumenta sua série invicta no Brasileirão para 17 partidas, com 10 vitórias nesse período.

Já o Botafogo se afunda cada vez mais na parte inferior da tabela. O clube fica nos 20 pontos, em 19º, e vê a primeira posição fora da zona de rebaixamento a cinco pontos de distância.

São Paulo 4 x 0 Botafogo

GOLS: Brenner 2x, Hernanes e Reinaldo (São Paulo)

BOTAFOGO: Cavalieri, Marcinho, Benevenuto, Kanu, Forster; José Welinson, Caio Alexandre, Kalou (Warley), Bruno Nazário; Lucas Campos (Kevin), Pedro Raul (Babi) Técnico: Eduardo Barroca

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Nestor), Tchê Tchê (Pablo), Gabriel Sara (Hernanes) e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

– Brenner tem 20 gols em 33 jogos em 2020

– São Paulo está invicto nos últimos 17 jogos no Brasileirão

– São Paulo venceu 10 dos seus últimos 12 jogos na temporada

– Reinaldo tem 7 gols em 43 jogos na temporada

– Botafogo chutou apenas 7 vezes a gol

– São Paulo teve 67% de posse de bola

– O São Paulo chutou 27 vezes ao gol

Classificação

– Botafogo: 19º lugar, com 20 pontos

– São Paulo: 1º lugar, com 50 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana

Domingo, 13/12, 18h15 – Corinthians x São Paulo

Sábado, 12/12, 19h Inter x Botafogo

*horário de Brasília