São Paulo iguala Corinthians como maior vencedor do Osmar Santos

O São Paulo goleou o Botafogo por 4 a 0 no Morumbi, pelo jogo adiado da 18ª rodada Campeonato Brasileiro. Se não bastasse a vitória convincente e a liderança isolada, o Tricolor teve a melhor campanha do primeiro turno do Brasileirão e conquistou o Troféu Osmar Santos.

Com 21 pontos, a equipe de Fernando Diniz superou as campanhas de Internacional a Atlético-MG, que fecharam a primeira parte da competição, com 19 pontos conquistados. Com o troféu assegurado, o Tricolor ganhou sua quarta conquista (2006,2007, 2018 e 2020), igualando o Corinthians que era o maior campeão (2005, 2011, 2015 e 2017).

Vale destacar que no Brasileirão de pontos corridos, apenas quatro vezes o time que terminou com o título não venceu o primeiro turno – nas outras 17, o melhor conjunto da primeira metade se manteve no topo até o fim. Grêmio (2008), Internacional (2009), Atlético-MG (2012) e o próprio São Paulo (2018), não foram campeões do Brasileiro mesmo conquistando o primeiro turno.

VEJA TODOS OS VENCEDORES DO TROFÉU OSMAR SANTOS

2004 – Santos

2005 – Corinthians

2006 – São Paulo

2007 – São Paulo

2008 – Grêmio

2009 – Internacional

2010 – Fluminense

2011 – Corinthians

2012 – Atlético-MG

2013 – Cruzeiro

2014 – Cruzeiro

2015 – Corinthians

2016 – Palmeiras

2017 – Corinthians

2018 – São Paulo

2019 – Flamengo

2020 – São Paulo