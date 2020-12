São Paulo inicia conversas para renovar contrato de Juanfran até fevereiro de 2021

O São Paulo iniciou conversas com o lateral-direito Juanfran para estender o seu contrato até fevereiro de 2021. Atualmente, o vínculo do jogador de 35 com o clube paulista é válido até o final de dezembro deste ano.

Desde que chegou ao São Paulo, em agosto de 2019, o espanhol já vestiu a camisa tricolor em 46 oportunidades, e vem sendo peça fundamental para o time de Fernando Diniz nos últimos jogos, principalmente na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira, atuação que inclusive rendeu elogios do técnico.

“É um jogador de nível internacional, de Copa do Mundo, e não de qualquer seleção. É uma figura muito importante, nos bons e maus momentos. É um homem que tem nos ensinado muito”, disse o comandante.

Como a atual temporada só se encerrará em fevereiro do ano que vem, devido a pandemia do coronavírus, o contrato de Juanfran precisou ser revisto para que ele possa atuar até o final do Campeonato Brasileiro, competição que o São Paulo lidera até o momento. Um vínculo maior ficará sob responsabilidade da nova gestão do clube.