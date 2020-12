São Paulo inicia preparação para clássico contra o Corinthians em Itaquera

O São Paulo iniciou na manhã desta sexta-feira a preparação para o clássico contra o Corinthians, domingo, às 18h15 (de Brasília), na Neo Química Arena, em Itaquera. Líder do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tentará vencer pela primeira vez na casa alvinegra e chega como favorito para o clássico Majestoso.

Para essa importante partida, o São Paulo contará com o retorno de Daniel Alves. O meia ficou de fora da goleada sobre o Botafogo por causa do acúmulo de cartões amarelos, sendo forçado a cumprir suspensão automática, e volta à equipe em uma partida decisiva para as pretensões do Tricolor no Brasileirão.

Vale lembrar que após enfrentar três clubes que brigam pela parte de baixo da tabela, o São Paulo agora terá uma sequência difícil até o final do ano. Neste domingo enfrenta o Corinthians, fora de casa, já na próxima quarta-feira recebe o Atlético-MG, no Morumbi, confronto direto pelas primeiras colocações da tabela. Depois, na quarta seguinte, viaja para encarar o Grêmio, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O Tricolor ainda tem Fluminense, fora de casa, pelo Brasileirão, e a partida de volta da Copa do Brasil, no Morumbi.

Mesmo com dez atletas pendurados na última quarta-feira, contra o Botafogo, o técnico Fernando Diniz não perdeu nenhum jogador para o clássico contra o Corinthians. Há a possibilidade de algum atleta receber cartão amarelo e ficar de fora do duelo com o Atlético-MG, mas, ao menos no Majestoso o Tricolor entrará em campo com força máxima.

O São Paulo deve encarar o Corinthians com Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano.