São Paulo líder há dois anos tinha futuro nome do Real Madrid, ataque veterano e ‘craque’ que foi trocado

De volta à liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta ratificar a posição privilegiada neste domingo (6), contra o Sport, no Morumbi, às 16h (de Brasília). Será a primeira vez que os comandados de Fernando Diniz entrarão em campo defendendo a ponta da tabela, após conquistá-la na quinta-feira (3), na vitória sobre o Goiás.

A última oportunidade em que o Tricolor foi líder isolado da Série A (não dividindo com alguém, como na segunda rodada do ano passado) foi entre agosto e setembro de 2018. Na ocasião, o uruguaio Diego Aguirre era o comandante e tinha em mãos um elenco de nomes conhecidos, alguns veteranos, e que não conseguiu solidificar a arrancada para o título.

O time-base daquele São Paulo de dois anos atrás era: Sidão; Eder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Liziero e Nenê; Rojas, Diego Souza e Everton. Foi essa formação que venceu o Vasco por 2 a 1, em 5 de agosto, e colocou o clube na ponta da tabela pela primeira vez, ao final da 17ª rodada.

Jogadores do São Paulo comemoram gol contra o Corinthians Mauro Horita/Gazeta Press

Esse jogo marcou o adeus de Militão, vendido ao Porto por 4 milhões de euros e mais tarde comprado pelo Real Madrid por 50 milhões de euros. Lateral nos últimos momentos no Morumbi, o brasileiro ainda luta por espaço na zaga merengue, com Raphael Varane e Sergio Ramos.

A saída de Militão abriu um buraco na defesa tricolor, que nem Bruno Peres e nem Régis conseguiram corrigir. Aguirre chegou a testar outras opções, como Araruna e até Rodrigo Caio, improvisado, mas não conseguiu solucionar os problemas do setor.

Os destaques da versão 2018 do São Paulo estavam no ataque. Os veteranos Nenê e Diego Souza tiveram uma boa fase juntos, comandando uma equipe que contava com a dinâmica de Rojas e Everton pelas pontas como parte fundamental de seu sistema de jogo, que era atacar sempre em velocidade.

Jogadores do São Paulo comemoram gol Gazeta Press

Diego Souza terminou aquele Brasileirão com 12 gols, mas deixou o Morumbi no começo do ano seguinte, após a contratação de Pablo. Nenê teve o auge no primeiro turno do campeonato, caiu de produção depois e chegou a ser apontado como pivô para a saída de Aguirre do comando técnico.

O caso mais curioso aconteceu com Everton, meia-atacante que custou R$ 15 milhões, encaixou perfeitamente na filosofia do São Paulo de Aguirre, mas desandou a partir da primeira lesão, sofrida na vitória por 1 a 0 sobre o Ceará. Sua saída coincidiu com a queda do time, que patinou até acabar em quinto lugar. Hoje, Everton defende o Grêmio, que o trocou por Luciano, destaque no Morumbi.

Outros nomes não citados e que compunham aquele elenco de 2018 eram o zagueiro Anderson Marques (que rescindiu há poucos meses para ir ao Bahia), o volante Jucilei (sem clube), o lateral-esquerdo Edimar (atualmente no Red Bull Bragantino) e o atacante Santiago Tréllez (reserva na equipe atual).

Esse time fez o São Paulo ser líder por oito rodadas em 2018, seis delas consecutivas. Agora, cabe à equipe liderada por Daniel Alves brigar pelo seu espaço.