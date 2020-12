São Paulo mantém calvário na Copa do Brasil, único título grande que nunca conquistou

Com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil diante do Grêmio na quarta-feira, o São Paulo se despede de 2020 com a frustração de novamente não conseguir ganhar o único título grande que lhe falta.

Agora, já são 20 participações do clube paulista na Copa do Brasil, tendo chegado à final apenas uma única vez, no ano 2000, perdendo diante do Cruzeiro.

São seis títulos do Brasileirão, três da Conmebol Libertadores e três Mundiais, mas ainda fica faltando a Copa do Brasil.

Mais do que isso, a eliminação ainda adia o jejum de títulos do São Paulo, que desde 2012 não ganha qualquer título. Nesse meio tempo, viu os rivais Corinthians, Palmeiras e Santos erguerem taças em abundância.

No entanto, ainda resta esperança ao time de Fernando Diniz, que lidera o Campeonato Brasileiro com 7 pontos de diferença para Flamengo e Atlético-MG.

Entre frustrações e decepções, relembre as 20 campanhas do São Paulo na Copa do Brasil:

90 – Quartas

93 – Quartas

95 – Quartas

96 – Oitavas

97 – Oitavas

98 – Quartas

99 – Oitavas

00 – Vice

01 – Quartas

02 – Semi

03 – Quartas

11 – Quartas

12 – Semi

14 – 3ª Fase

15 – Semi

16 – Oitavas

17 – 4ª Fase

18 – 4ª Fase

19 – Oitavas

20 – Semi