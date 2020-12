São Paulo: Muricy diz que colocará cláusula que o impedirá de ser técnico: ‘Não quero mais’

Depois de deixar de ser comentarista da Globo, Muricy Ramalho iniciará uma nova função no São Paulo, clube onde foi ídolo como jogador e técnico, como coordenador técnico.

Segundo Muricy, que deixou o futebol em 2016 após problemas de saúde, ele irá colocar no contrato a ser firmado com Julio Casares, recém-eleito novo presidente do clube paulista, uma cláusula que o impedirá de ser técnico do São Paulo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Com certeza, se tem uma cláusula que vou por é essa. Para não ter dúvida. Futebol é muito sensível. Time tem mal resultado, empata, e vão falar que Muricy está dando brecha. Não quero mais. Só falar não dá. Quero por no contrato, senão fica aquela coisa: Muricy está aí, até contratar um técnico você pega”, disse Muricy, ao Sportv.

“Por isso quero um projeto de preparar um técnico da casa. Que nem o Telê fez comigo. Meu papel é outro, é apoio à comissão técnica”, completou.

Muricy irá assinar um contrarto de três anos com o São Paulo. Como jogador do clube, ele foi campeão brasileiro em 1977. Como técnico, comandou o tri consecutivo entre 2006 e 2008.