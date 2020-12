São Paulo não tem casos de Covid-19 e terá força máxima no clássico

O técnico Fernando Diniz não terá problemas para escalar a equipe do São Paulo para o clássico contra o Corinthians, às 18h15, na Neo Química Arena. Todos os jogadores testaram negativo para a Covid-19 e estão à disposição da comissão técnica.

Na escalação titular para o Majestoso, Daniel Alves volta de suspensão e deve entrar na vaga de Tchê Tchê, titular na vitória por 4 a 0 sobre o Botafogo. O time do Tricolor deve tomar cuidado com os pendurados. No total, são dez jogadores e mais o técnico Fernando Diniz, que correm o risco de suspensão para o duelo direto contra o Atlético-MG.

Uma provável escalação tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. O zagueiro Walce e o meia Liziero seguem se recuperando de lesões.

O São Paulo é o líder do Brasileirão com 50 pontos, sete a mais que o Atlético-MG, que tem 43 pontos conquistados.