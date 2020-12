São Paulo não tem desfalques por covid-19 para encarar o Grêmio na Copa do Brasil

O São Paulo realizou mais uma bateria de exames, e, mais uma vez, nenhum atleta do elenco testou positivo para a covid-19, antes do duelo contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre.

Havia certa preocupação na torcida são-paulina por conta da folga de dois dias, concedida ao elenco após a vitória sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira. Apesar disso, nenhum atleta foi diagnosticado com a doença.

Assim, o técnico Fernando Diniz tem Luciano como a única dúvida para o duelo desta quarta-feira. O atacante teve uma contratura no músculo adutor da perna esquerda no duelo contra o Corinthians e foi desfalque para enfrentar o Galo, na semana passada. Há a expectativa de que ele se recupere até o dia da partida contra os gaúchos.

O São Paulo é um dos únicos clubes da elite do futebol brasileiro que ainda não passaram por um surto de covid-19 no elenco. Apenas Tchê Tchê chegou a ser desfalque após testar positivo para a doença. Bruno Alves, mesmo ser ser diagnosticado, também foi preservado por precaução, contra Ceará e Bahia, já que teve contato com uma pessoa que contraiu o vírus.