São Paulo perde para o Corinthians, tem tabu mantido e internet não perdoa; veja os memes

O Corinthians segue com o tabu mantido em relação ao São Paulo em Itaquera. Jogando em casa neste domingo (13), o Timão venceu por 1 a 0, gol de Otero, e segue sem perder jogando em casa para o rival Tricolor. Desde 2014, 13 confrontos. Ao todo, 10 vitórias e três empates.

Depois da partida, o clube alvinegro provocou nas redes sociais. O Corinthians fez alusão à cantora Taylor Swift. Toda vez que a cantora lança um álbum, o Timão não perde.

Para isso, o clube marcou a cantora norte-americana e citou uma canção dela. Em seguinda, marcou o perfil oficial da Neo Química Arena e provocou o tabu do São Paulo. Veja abaixo:

Em seguida, outras páginas provocaram o tabu do São Paulo em Itaquera. A página Desimpedidos ressaltou a superioridade do Timão no Majestoso, já o Olé do Brasil afirmou que o Tricolor tem medo do Alvinegro. Veja abaixo:

São Paulo:

– Finalmente vou ganhar um jogo na Neo Química Arena com direito a goleada e me isolar na liderança. Corinthians:

– KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK aham, senta lá filho! — Cavalinho SCCP 🅙 (@CavaIinho) December 13, 2020

Corinthians dá aula ao São Paulo de como se joga um Clássico — desimpedidos (@desimpedidos) December 13, 2020

O São Paulo tem muito medo do Corinthians. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) December 13, 2020

Com o triunfo, o time alvinegro foi a 33 pontos e figura na nona colocação. Seu próximo compromisso será em 21 de dezembro (segunda-feira), quando receberá o Goiás, às 20h (de Brasília).