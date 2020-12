São Paulo prevê R$ 176 milhões com vendas, e Brenner pode aliviar finanças

O São Paulo pode ter um alívio nas finanças em caso de uma negociação de Brenner com algum clube europeu. Tendo como meta arrecadar R$ 176 milhões em vendas em 2021, a nova gestão pode receber boa parte dessa quantia com o jovem.

Brenner já recebeu sondagem de três clubes europeus. Um deles é o Ajax. As outras duas agremiações são da Espanha e Inglaterra. Por enquanto, são apenas sondagens, mas, se o jovem manter o nível de desempenho mostrado até aqui, será difícil segurá-lo.

Nesta temporada, o São Paulo já negociou Antony com o Ajax por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões à época), além de vender os 20% dos direitos econômicos de David Neres que ainda possuía por outros 7 milhões de euros (R$ 32 milhões).

A tendência é que Brenner seja negociado por um valor em torno dos 20 milhões de euros (R$ 128 milhões).

De qualquer forma, a direção já vem se movimentando nos bastidores para não facilitar a transferência de Brenner. O atacante tem contrato até dezembro de 2022 e já já uma proposta para renovar seu vínculo, com aumentos salarial e, claro, da multa rescisória.

Além de Brenner, o São Paulo conta com outros jovens revelados pelas categorias de base no elenco profissional que vêm tendo destaque sob o comando de Fernando Diniz, casos de Gabriel Sara, Luan e Igor Gomes. Assim, a ousada receita de R$ 176 milhões com venda de atletas em 2021 parece não estar tão longe da realidade.