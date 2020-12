São Paulo recebe Atlético-MG em jogo de líder contra vice pelo Campeonato Brasileiro

Na noite desta quarta-feira, às 21h30, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro será aberta por um jogo quente de líder contra vice. No Morumbi, o São Paulo recebe o Atlético-MG em duelo decisivo, que pode colocar ainda mais fogo na competição.

Um turno depois da vitória do Galo por 3 a 0, no Mineirão, em jogo que teve polêmica de arbitragem por conta do gol anulado do São Paulo, as equipes se reencontram na disputa pela ponta da tabela.

Líder com 50 pontos, o São Paulo viu a diferença para os mineiros cair de sete para quatro pontos na última rodada, com a derrota para o Corinthians e a vitória dos comandados de Sampaoli sobre o Athletico-PR. Para não deixar a diferença cair ainda mais, o time de Fernando Diniz tenta dar o troco em seu estádio.

Para o duelo desta quarta-feira, porém, o treinador tem como grande desfalque o atacante Luciano, que sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda no Majestoso. Por outro lado, o São Paulo segue sem desfalques por covid-19 e sem suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Na vaga do artilheiro do time do Campeonato Brasileiro, Pablo e Vitor Bueno pintam como favoritos. O camisa 9 pode auxiliar na criação de espaços para os meias e com capacidade de definir as jogadas. Já o meia-atacante pode ser mais um articulador, podendo alternar as funções com Gabriel Sara e Igor Gomes. Diniz ainda tem Trellez, Carneiro e Toró como opções no setor.

Do outro lado, embalado pela vitória sobre o Athletico-PR, no final de semana, o Atlético-MG terá Jorge Sampaoli na área técnica, depois do treinador ser absolvido no STJD. O único desfalque certo para a partida é o zagueiro Réver, que recebeu o terceiro cartão amarelo em Curitiba e cumpre suspensão. Todos os exames para a covid-19 feitos pelo elenco também deram negativo.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 16 de dezembro de 2020, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (ambos de GO)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo (Vitor Bueno) e Brenner

Técnico: Fernando Diniz

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga, Gabriel, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Eduardo Vargas e Keno

Técnico: Jorge Sampaoli