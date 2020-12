São Paulo renova contrato de Gabriel Sara, que ganha aumento salarial e assina até 2024

Gabriel Sara renovou seu contrato com o São Paulo até abril de 2024. O atual diretor executivo de futebol, Raí, e o gerente de futebol, Alexandre Pássaro, já haviam iniciado as conversas na última semana e chegaram um acordo com o estafe do jovem meio-campista tricolor, que recebeu uma boa valorização salarial com o novo vínculo.

Titular absoluto da equipe comandada por Fernando Diniz, Gabriel Sara tinha contrato válido até abril de 2023, mas recebia um salário bem inferior em relação ao que passará a ganhar a partir do ano que vem.

“Fico feliz com este reconhecimento do meu trabalho, e quero retribuir esta valorização do São Paulo. Sempre sonhei com este momento que estou vivendo, como titular do time e disputando títulos, e desejo que a equipe siga assim nas próximas temporadas”, afirmou Gabriel Sara.

Peça-chave do esquema de Fernando Diniz, Gabriel Sara chegou ao São Paulo com 13 anos de idade, passando por todas as categorias de base. Em 2017, foi promovido ao profissional e estreoo na partida de despedida de Diego Lugano, contra o Bahia. Hoje, o meia soma 42 partidas com a camisa tricolor.

“Temos um projeto de transição desde a base, com plano de carreira para os atletas. E é o caso do Sara, que está efetivado entre os titulares e tem crescido cada vez mais. Esta extensão contratual é um reconhecimento pelo trabalho dele no São Paulo”, disse Raí.

O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, e está na semifinal da Copa do Brasil, fase em que enfrenta o Grêmio na próxima quarta-feira (23), em Porto Alegre.