São Paulo se reapresenta após vitória e se prepara para duelo contra o Botafogo

Depois da vitória sobre o Sport no domingo, o elenco do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda, na manhã desta segunda-feira, e treinou visando o duelo contra o Botafogo, na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro.

Enquanto os titulares realizaram trabalhos de recuperação física na academia, os reservas e jogadores que entraram no decorrer da partida, como Vitor Bueno, Igor Vinícius, Pablo e Tchê Tchê, participaram de atividades no campo.

Líder do Brasileirão, o São Paulo quer se isolar ainda mais na ponta da tabela contra o Botafogo, confronto que será realizado no Morumbi, às 21h30 (de Brasília). Atualmente, o time de Fernando Diniz possui 47 pontos após 23 rodadas e pode abrir sete pontos de vantagem para o Atlético-MG, segundo colocado, caso vença o Alvinegro carioca.

Para a partida, no entanto, o Tricolor paulista não poderá contar com Daniel Alves. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Sport e cumprirá suspensão diante do Botafogo, jogo atrasado válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, o São Paulo não terá mais duelos pendentes. Durante a competição nacional, o clube do Morumbi teve três partidas adiadas, contra Goiás, Ceará e o próprio Botafogo, por conta um surto de covid-19 no rival goiano e compromissos pela Copa Sul-Americana.