São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda de olho no Atlético-MG

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira passada a derrota para o Corinthians no clássico do último domingo, em Itaquera, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas os reservas e quem não foi relacionado trabalharam sob o forte sol que pairou sobre o CT da Barra Funda.

Para o próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão, quarta-feira, contra o Atlético-MG, no Morumbi, um confronto direto pela liderança, o técnico Fernando Diniz não poderá contar com Luciano. Nesta segunda-feira o atacante realizou exames que constataram um estiramento no músculo adutor da sua perna esquerda.

Esse deve ser o único desfalque do Tricolor para essa “final”. Mesmo com dez jogadores pendurados há dois jogos, o técnico Fernando Diniz não perdeu ninguém para esse duelo com o Galo por causa de acúmulo de cartões amarelos.

Desta forma, tudo leva crer que o São Paulo entrará em campo com a sua já tradicional formação, com exceção de Luciano, que deve ser substituído por Pablo ou Vitor Bueno. Tréllez e Gonzalo Carneiro são outras opções para exercer a função de homem-gol.

O São Paulo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos. O Atlético-MG vem logo atrás, com 46. Em caso de derrota no Morumbi, o Tricolor verá sua vantagem na ponta da tabela cair para um mísero ponto. Justamente por isso, Daniel Alves e companhia precisarão reagir em mais um momento decisivo da temporada.