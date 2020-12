São Paulo segue com preparação de olho no Grêmio; Luciano pode ir para o jogo

O São Paulo deu nesta segunda-feira mais um passo na sua preparação para enfrentar o Grêmio, quarta, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela ida da semifinal da Copa do Brasil. Sob forte sol, o elenco comandado por Fernando Diniz trabalhou no CT da Barra Funda contando com a presença do presidente eleito Julio Casares.

Casares e Carlos Belmonte, que estará à frente do departamento de futebol em sua gestão, tiveram uma conversa com o elenco e os demais profissionais do CT da Barra Funda antes da atividade desta segunda-feira.

O atual presidente, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o atual diretor executivo de futebol, Raí, e o atual diretor adjunto de futebol, Fernando Chapecó, também estiveram presentes na reunião.

Apesar de ter sofrido um estiramento no músculo adutor da perna esquerda contra o Corinthians, Luciano tem chances de jogar contra o Grêmio. O jogador vem realizando tratamento em três períodos para acelerar sua recuperação e não está descartado para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.

Caso Luciano seja preservado pela comissão técnica, a tendência é que Fernando Diniz repita a escalação usada contra o Atlético-MG, com Tchê Tchê atuando mais avançado, ao lado de Brenner, pressionando a saída de bola adversária, já que é um volante de origem, além de dar mais velocidade ao ataque.

O São Paulo ainda tem mais uma atividade, nesta terça-feira, antes de embarcar para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.