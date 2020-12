São Paulo tem dia de folga antes do pontapé inicial de sequência decisiva

Depois de golear o Botafogo no Morumbi e ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve um dia de folga nesta quinta-feira. Assim, os jogadores só iniciarão a preparação para o clássico contra o Corinthians na sexta-feira de manhã.

A atividade comandada por Fernando Diniz terá início às 9h30, no CT da Barra Funda. No dia seguinte, o treinador terá um último treinamento antes do clássico contra o rival na Neo Química Arena, com bola rolando a partir das 18h15.

As próximas semanas serão fundamentais para o restante da temporada do Tricolor. Depois de duelar com o Corinthians, o time recebe o atual vice-líder Atlético-MG, no Morumbi, na quarta-feira que vem. Na semana seguinte, o São Paulo viaja a Porto Alegre para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio.

Depois de 24 partidas disputadas pelo Brasileirão, o São Paulo ocupa a liderança da competição com 50 pontos, sete a mais do que o segundo colocado Atlético-MG.