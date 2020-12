São Paulo tem noite pouco inspirada, Grêmio segura empate e vai à final

O Grêmio está na final da Copa do Brasil de 2020! Nesta quarta-feira, no Morumbi, o tricolor gaúcho segurou um empate sem gols contra o São Paulo e garantiu a sua vaga na decisão.

No jogo de ida da semifinal, na Arena, os gaúchos haviam vencido por 1 a 0 com gol de Diego Souza.

O Grêmio quase abriu o placar logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Em uma bola na área, Victor Ferraz ficou cara a cara com Tiago Volpi, finalizou, mas a bola bateu na trave e depois a zaga paulista afastou.

Aos 17, novamente os visitantes criaram uma ótima chance. Em uma saída de bola errada de Daniel Alves, a bola subiu na área são-paulina, e Diego Souza quase fez um belo gol de bicicleta.

Sem Luciano (lesionado) e Reinaldo, suspenso, o time de Fernando Diniz esteve pouco inspirado em campo e pouco incomodou o gol de Vanderlei.

Com o resultado, o Grêmio chega pela nona vez na final da Copa do Brasil, maior número na história da competição. O tricolor gaúcho buscará na final contra o Palmeiras o seu sexto título, para igualar-se ao Cruzeiro como maior campeão do torneio.

Já o São Paulo se despede de 2020 com a frustração de seguir sem quebrar o jejum de títulos que já dura 8 anos e ainda segue sem a taça da Copa do Brasil, a mais importante que ainda não conquistou em sua história.

Porém, o São Paulo lidera o Campeonato Brasileiro com 7 pontos de vantagem e agora foca 100% no torneio para tentar quebrar o jejum de títulos.

São Paulo 0 x 0 Grêmio

GOLS:

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves (Boia) e Léo Pelé (Toró); Luan (Vitor Bueno), Daniel Alves, Tchê Tchê (Hernanes), Gabriel Sara e Igor Gomes (Trellez); Brenner Técnico: Fernando Diniz

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Ferreira), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva, Jean Pyerre (Everton); Alisson (Thaciano), Pepê (Paulo Miranda) e Diego Souza (Darlan) Técnico: Renato Gaúcho

– São Paulo teve 68% de posse de bola no primeiro tempo

– Ambos chutaram 7 vezes a gol no primeiro tempo

– O Grêmio chega à final da Copa do Brasil pela nona vez

– São Paulo teve 70% de posse de bola no jogo

– Grêmio não chutou a gol no segundo tempo

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo em 2021:

Quarta-Feira, 6/01, 21h30*, Bragantino x São Paulo

Domingo, 6/01, 20h30*, Grêmio x Bahia

*horário de Brasília