São Paulo tenta fazer com Grêmio o que sofreu contra ele em mata-mata

O São Paulo sabe o que precisa fazer nesta quarta-feira (30) para voltar a uma final da Copa do Brasil 20 anos depois. Após perder para o Grêmio na semana passada, em Porto Alegre, o Tricolor é obrigado a vencer no Morumbi para, no mínimo, forçar a decisão nos pênaltis.

Uma situação parecida com o que aconteceu no último mata-mata entre os clubes. Em 2007, São Paulo e Grêmio fizeram uma das oitavas de final da Conmebol Libertadores, que acabou com classificação do time de Mano Menezes sobre o de Muricy Ramalho. Após sofrer no passado, o Tricolor paulista tenta o troco agora.

O duelo de 13 anos atrás começou de maneira bem semelhante ao de 2020. Em 2 de maio de 2007, o São Paulo recebeu o Grêmio no Morumbi e venceu uma partida bem equilibrada por 1 a 0, gol do zagueiro Miranda, aos 13 minutos do segundo tempo. O jogo marcou a estreia do atacante Dagoberto.

Muricy escalou o São Paulo com: Rogério Ceni; Ilsinho, Alex Silva, Miranda e Jadílson; Josué, Richarlyson, Souza e Hugo, Leandro e Aloísio. Já Mano montou o Grêmio com: Saja; Patrício, William, Teco e Lúcio; Edmilson, Sandro Goiano, Diego Souza e Tcheco; Tuta e Carlos Eduardo.

Rogério Ceni cobra falta durante São Paulo 1 x 0 Grêmio, pela Libertadores de 2007 Mauricio Lima / Getty Images

Único dos atuais jogadores a viver aquele confronto, após rodar o Brasil e passar até pelo São Paulo, Diego Souza foi decisivo para a classificação gremista em 2007. Foi dele o segundo gol na vitória por 2 a 0, aos 30 minutos do segundo tempo, no antigo Olímpico. O placar foi aberto por Tcheco, aos 17 da etapa inicial.

O Grêmio avançou até a final daquela Libertadores, passando ainda pelo Santos, na semifinal, e mas sem ser páreo para o Boca Juniors, liderado por Riquelme. Já o São Paulo juntou os cacos e acabou campeão brasileiro, o segundo de três títulos consecutivos daquela época.

Agora, para ir à decisão da Copa do Brasil, o São Paulo precisa repetir o que sofreu em 2007. Vitória por um gol de diferença leva a decisão aos pênaltis, enquanto um placar de dois ou mais gols dá ao time de Fernando Diniz a chance de brigar pelo título em 3 e 10 de fevereiro, contra América-MG ou Palmeiras.