São Paulo visita Flu pensando no Grêmio e na tabela do Brasileirão

Estar no topo é sinal de tranquilidade? Para o São Paulo não. A equipe comandada por Fernando Diniz é a líder do Campeonato Brasileiro e está nas semifinais da Copa do Brasil, mas a pressão é constante, muito por conta do resultado obtido no meio da semana, no sul do país, e pela sede de títulos.

Apesar do grande volume de jogo, o Tricolor perdeu do Grêmio por 1 a 0, com gol do ex Diego Souza, e está em desvantagem para uma vaga na final do torneio. Será no Morumbi, na próxima quarta (30), quando saberemos quem irá avançar. Para que sejam os donos da casa, é necessário que vençam por 1 a 0 (para levar aos pênaltis) ou por mais gols para enfrentar América-MG ou Palmeiras pelo título.

No meio do caminho, porém, há o Fluminense. O São Paulo visitará o clube neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, torneio no qual é o líder. No entanto, caso o resultado no Rio de Janeiro seja negativo, é possível que o Flamengo, segundo colocado, encoste na primeira posição e aumente ainda mais a pressão para cima do Tricolor.

Na tabela, o São Paulo tem 53 pontos, seguido do Rubro-Negro, com 48. A equipe de Rogério Ceni visitará o Fortaleza, seu ex-clube, neste sábado, um pouco antes da partida dos comandados de Diniz, às 19h. Ou seja, o Tricolor entrará em campo no Maracanã já sabendo se terá alguém mais perto do seu lugar na tabela. O Flamengo, se vencer, alcançará os 51 pontos e ainda tem um jogo atrasado a disputar.

A pressão é grande, ainda mais pelo recente histórico do time, que foi eliminado de Campeonato Paulista, Copa Libertadores (fase de grupos) e Sul-Americana nesta temporada. No entanto, a confiança também aumentou dessas eliminações para cá, quando a equipe cresceu nas competições que disputa e, por isso, chegou onde está agora.

O São Paulo enfrenta o Fluminense neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, sem poder contar com Tchê Tchê, suspenso. Depois, receberá o Grêmio, no Morumbi, na quarta (30), pela volta da semifinal da Copa do Brasil. No sul, o resultado foi 1 a 0 para os gaúchos.