São Paulo x Atlético-MG: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Na noite desta quarta-feira (16), São Paulo e Atlético-MG se enfrentam em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o líder, com 50 pontos e quer a vitória para aumentar a distância para o vice-líder Galo, que está com 46 pontos e na caça aos paulistas.

O São Paulo do técnico Fernando Diniz não terá o atacante Luciano, destaque e artilheiro da equipe no Brasileirão, com 12 gols. Ele teve um estiramento detectado na perna esquerda e segue em recuperação. Para o seu lugar, Pablo deve ser escalado como titular. O restante da equipe é o mesmo que perdeu para o Corinthians, por 1 a 0, na Neo Química Arena. Vale ressaltar que todos os jogadores tiveram resultado negativo para a Covid-19.

Já o Galo teve uma boa notícia nesta semana. O técnico Jorge Sampaoli foi absolvido pelo STJD por ter ido ao Mineirão enquanto estava suspenso contra o Flamengo. Sendo assim, ele estará na beira do campo comandando a equipe. O desfalque fica por conta do zagueiro Réver, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem deve jogar é Gabriel, que formará a dupla de zaga com Junior Alonso. Diego Tardelli começou a recuperação física, mas ainda não tem condições de voltar. Vargas e Keno estão confirmados no ataque.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e horário: 16 de dezembro de 2020, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Onde acompanhar: TV Globo, Premiere e Tempo Real LANCE!

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Luciano, Walce e Liziero (lesionados)

Suspensos: –

Pendurados: Juanfran, Arboleda, Luan, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê e Fernando Diniz

ATLÉTICO-MG

Everson, Guga, Gabriel, Alonso e Guilherme Arana, Allan,Hyoran, Nathan (Zaracho), Keno, Savarino e Vargas. Técnico: Jorge Sampaoli.

Desfalques: Diego Tardelli (lesionado)

Suspensos: Réver (3º Amarelo)

Pendurados: Gabriel, Hyoran, Igor Rabello, Jair e Dylan Borrero

Voltam de suspensão: –