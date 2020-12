São Paulo x Botafogo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Na noite desta quarta-feira (09), São Paulo e Botafogo medem forças no Morumbi em duelo adiado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor pensa em vencer para se distanciar ainda mais na liderança da competição, o Fogão, penúltimo colocado do campeonato, tenta os três pontos para respirar na tabela. O São Paulo tem 47 pontos, na liderança, enquanto o Bota está na penúltima posição, com 20 pontos conquistados.

TABELA

O São Paulo do técnico Fernando Diniz terá um importante desfalque para tentar o triunfo em casa. O meia e capitão do time Daniel Alves, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Hernanes, Tchê Tchê e Vitor Bueno disputam a vaga do camisa dez. A equipe terá que tomar cuidado cuidado com os pendurados, já que dez jogadores estão nessa condição e podem ser ausências contra o Corinthians, no próximo domingo.

Já o Botafogo pode ter alterações. O japonês Keisuke Honda não treinou no onze inicial durante a semana e a tendência é que seja barrado. Desta forma, Bruno Nazário voltará a ser o meio-campo mais avançado, fazendo a posição de origem. A notícia foi informada incialmente pelo “Canal do TF” e confirmada pelo LANCE!. O ataque, consequentemente, também passará por mudanças. Salomon Kalou e Lucas Campos – que estreou no Brasileirão justamente contra o Flamengo, no último sábado – devem ser titulares, formando uma trinca com Pedro Raul, único mantido do setor em relação ao jogo passado.

SÃO PAULO x BOTAFOGO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data e horário: 09 de dezembro de 2020, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)

VAR: Wagner Reway (PB)

Onde acompanhar: TV Globo, Premiere e Tempo Real LANCE!

SÃO PAULO

Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Tchê Tchê (Vitor Bueno ou Hernanes) e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Walce e Liziero (lesionados)

Suspensos: Daniel Alves (3º Amarelo)

Pendurados: Juanfran, Arboleda, Luan, Gabriel Sara, Reinaldo, Léo, Igor Gomes, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê e Fernando Diniz

Voltam de suspensão: –

BOTAFOGO

Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; José Welison, Caio Alexandre; Lucas Campos, Bruno Nazário, Kalou; Pedro Raul. Técnico: Felipe Lucena.



Desfalques: Sousa (Seleção Brasileira sub-20), Gatito Fernández, Guilherme Santos e Lucas Barros (lesionados), Eduardo Barroca (Covid-19)

Suspensos: Victor Luis (Vermelho Direto)

Pendurados: Victor Luis, Marcelo Benevenuto, Bruno Nazário, Matheus Babi, Caio Alexandre e Rafael Forster

Voltam de suspensão: Kevin e Kanu (Ambos pelo 3º Amarelo)