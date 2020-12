São Paulo x Sport: confira prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo recebe o Sport neste domingo, às 16h, no Estádio do Morumbi, para se firmar cada vez mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Pela 24ª rodada, a equipe comandada por Fernando Diniz está há 15 jogos sem perder na competição.

Na última quinta-feira, contra o Goiás, em rodada atrasada do primeiro turno, venceu por 3 a 0, chegou aos 44 pontos e alcançou o primeiro lugar, ainda com um jogo a menos – o Atlético-MG caiu para a segunda colocação, com 42 pontos.

Para o duelo deste domingo, Diniz não tem desfalques por suspensão e nem por Covid-19. Somente Walce e Liziero seguem no departamento médico. Há uma tendência para que o treinador repita a escalação do último compromisso, por isso Arboleda faria a dupla de zaga com Bruno Alves.

Já pelo lado do Sport, que atualmente é o 16º colocado com 25 pontos, apenas um a mais que o Vasco, o primeiro na zona do rebaixamento, o técnico Jair Ventura terá o retorno de Thiago Neves. O meia, que ficou de fora do duelo contra o Santos, trabalhou normalmente durante a semana.

O lateral-esquerdo Sander volta de suspensão e vira outra opção. Já Adryelson e Marquinhos levaram o terceiro amarelo e estão de fora do duelo, enquanto Leandro Barcia está machucado. Hernane Brocador não foi relacionado para a partida.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X SPORT

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Data e Horário: 6 de dezembro de 2020 (domingo), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Onde acompanhar: Globo, Premiere e Tempo Real no L!

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda (Diego Costa) e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Desfalques: Walce e Liziero (departamento médico)

Sport: Luan Polli; Maidana, Rafael Thyere e Chico; Patric, Márcio Araújo, Ricardinho, Sander; Thiago Neves, Lucas Mugni e Jonatan Gómez (Dalberto). Técnico: Jair Ventura

Desfalques: Adryelson e Marquinhos (3º Amarelo), Leandro Barcia (lesão)