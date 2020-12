Sassuolo derrota Benevento e assume vice-liderança do Campeonato Italiano

A boa fase do Sassuolo na temporada ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira. Jogando em seu estádio, o time derrotou o Benevento por 1 a 0, pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, e assumiu a vice-liderança da competição, ficando a quatro pontos do líder Milan.

O gol da vitória saiu logo aos oito minutos do primeiro tempo. Em cruzamento pela esquerda, a bola bateu na mão do zagueiro Tuia e o juiz marcou pênalti. Berardi foi para a bola, bateu alto no canto direito e deixou os mandantes na frente.

No entanto, o resultado positivo ficou ameaçado aos quatro minutos da etapa final, quando Haraslin fez falta dura e foi expulso. Com a vantagem numérica, o Benevento ganhou confiança e partiu para cima em busca do empate.

Os visitantes passaram a controlar o jogo e criaram uma série de oportunidades para igualar os marcadores. Porém, o goleiro Consigli fechou o gol e garantiu os três pontos para o Sassuolo seguir com seu bom momento no Campeonato Italiano.