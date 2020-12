Satisfeito, Autuori comenta evolução do Athletico

Na noite deste domingo, o Athletico mostrou o seu valor e conseguiu derrotar o Vasco da Gama por 3 a 0, resultado que fez o Furacão encerrar o ano de 2020 aliviado.

+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Além do placar positivo, o triunfo foi o segundo consecutivo da equipe, fato que foi valorizado pelo técnico Paulo Autuori.

‘Ganhamos o jogo, mas em termos gerais poderíamos ter feito um jogo melhor. A equipe tem crescido, os movimentos ofensivos são bem mais complexos, por termos duas semanas que nos ajudaram bastante. O importante foi a vitória. É fundamental carimbar as duas semanas de trabalho’, afirmou.

‘Neste momento, estamos em uma subida. Perdemos oportunidades nos jogos contra o Fluminense e Atlético Mineiro. Mas recuperamos e não estamos em nenhum momento com o olhar para baixo. É com o olhar para cima’, disse.

Com o triunfo na Arena da Baixada, o Athletico fechou 2020 com 34 pontos e na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro.