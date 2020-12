Saudade de reality? Cinco confinamentos para maratonar até a estreia do BBB21 · .

O ano de 2020 foi marcado pelo sucesso dos reality shows no Brasil. Mesmo antes do início da pandemia, quando a televisão se tornou mais presente na rotina dos brasileiros, o BBB20 já marcava bons índices de audiência para a Globo. A final de A Fazenda 12 confirmou ainda mais o excelente rendimento dos programas de confinamento ao derrotar a final do The Voice Brasil.

Porém, com o fim do reality rural no último dia 17, o público acabou ficando órfão de acompanhar a vida alheia dos confinados e, menos de um dia depois, já demonstrava ansiedade para a próxima temporada do Big Brother Brasil nas redes sociais.

Está com saudades de acompanhar um bom confinamento? O . separou cinco programas para maratonar até a estreia do BBB21. Confira abaixo, e saiba onde assisti-los:

reprodução/netflix

The Circle Brasil fez sucesso na Netflix

The Circle Brasil

Após as versões britânica e francesa, a Netflix incluiu o Brasil no reality virtual The Circle. O jogo consiste em um chat entre pessoas que não se conhecem pessoalmente e podem fingir ser quem não são, com o objetivo de ganhar popularidade. Foi daí, inclusive, que saiu JP Gadêlha, que esteve em A Fazenda 12. A primeira temporada completa está disponível para na plataforma.

divulgação/record

Elenco de A Fazenda 6 com Rodrigo Carelli e Britto Jr.

A Fazenda 6

Foi na sexta temporada de A Fazenda que Andressa Urach virou um meme ao nadar pelada na piscina e armar barracos memoráveis. Também foi dessa edição que saiu a frase: “Amiga, assim não dá para te defender”, que virou um bordão até para quem nunca assistiu ao reality rural. Aclamada nas redes sociais, A Fazenda 6 está completa e disponível no PlayPlus.

reprodução/record

Gretchen participou do Power Couple com ex-marido

Power Couple Brasil

Rainha dos memes em A Fazenda 5, Gretchen retornou para os realities da Record em 2016 para renovar seu estoque de figurinhas divertidas, dessa vez ao lado do então marido Carlos Marques na primeira edição do Power Couple Brasil. Apesar dos barracos, caras e bocas, a cantora não conseguiu chegar na final. A temporada completa está disponível no PlayPlus.

divulgação/netflix

Participantes do Brincando com Fogo, da Netflix

Brincando com Fogo

Mais um formato de reality apresentado pela Netflix, o Brincando com Fogo tem sua dose de pegação –mas, diferentemente do De Férias com o Ex, o desafio é se controlar para não ter relações sexuais. Se conseguir, o grupo sai do programa com um prêmio de US$ 100 mil. Mas cada beijo ou transa provoca um desconto nesse valor. A primeira temporada tem oito episódios e está completa na plataforma.

divulgação/mtv

Participantes da 3ª temporada do AYTO – Brasil

Are You the One? Brasil

Antes da pegação no De Férias com o Ex Brasil rolar solta na MTV, era o Are You The One? Brasil quem dava conta do recado. O programa, também baseado em um formato importado, teve quatro temporadas e contou com a apresentação de Felipe Titto e Caio Castro.

No entanto, a ideia de encontrar o par ideal acabou ofuscada pela atração em que os ex-namorados saem do mar, e o AYTO Brasil foi cancelado em 2018. Para quem quiser matar a saudade, todas as temporadas estão disponíveis no Prime Video, da Amazon.