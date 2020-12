Saulo Poncio foi preso após ser pego no bafômetro em São Paulo? Entenda · .

Saulo Poncio entrou para os assuntos mais comentados nas redes sociais durante a madrugada desta quarta-feira (30), após perfis espalharem o boato de que ele havia sido preso em uma blitz em São Paulo. Ao tomar conhecimento da história, Gabi Brandt, mulher dele, se manifestou: “Está na delegacia, amor? Não estou entendendo”, ironizou.

A fake news dizia que Poncio havia sido conduzido a uma delegacia por dirigir alcoolizado, o que teria sido constatado pelo teste de bafômetro. No entanto, a influenciadora digital, grávida de oito meses do segundo filho do casal, publicou um vídeo ao lado do cantor, rindo da situação.

“Três e quarenta da manhã, a gente está em casa, e eu recebo a notícia que meu marido está em São Paulo, alcoolizado, preso em uma blitz, e foi encaminhado para o departamento de polícia”, disse ela, rindo, enquanto mostrava Saulo deitado ao seu lado, na mansão que moram no Rio de Janeiro.

“Todo mundo me ligando essa hora”, relatou o vocalista da Um44k, com cara de quem havia sido acordado com as ligações. “Sabe o que é mais engraçado de tudo isso? A galera ligando, tipo: ‘Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa?’. Logo ele, que não toma uma gota de álcool faz um ano. E ainda bota que você foi preso”, riu a ex-MTV. “O crente não tem um dia de paz”, escreveu.

“Não sei o que é pior, se fosse realmente o perfil do jornal, ou vocês acreditando em perfil fake. Aí complica, né? E eu vi uns comentários tipo: ‘Meu Deus, esse cara não se preocupa com a vida dos outros, dirigindo bêbado’. Pausa para o Saulo, agora, capotado”, debochou Gabi, mostrando o marido na cama, mais uma vez.

Confira: