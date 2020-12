Scarpa diz no que Abel Ferreira mais impressionou elenco e revela fatores para ‘renascimento’ no Palmeiras

Um dos responsáveis pela recuperação do Palmeiras na temporada e a manutenção com chance de títulos em todos os torneios de 2020, o meia-atacante Gustavo Scarpa conversou com exclusividade com a ESPN na última quarta-feira (16) e rasgou elogios ao técnico Abel Ferreira.

Após ganhar espaço com o português aberto pelo lado esquerdo, Scarpa ‘renasceu’ com a camisa do Palmeiras, uma vez que teve muito pouco espaço com nomes como Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo e chegou a ficar perto de deixar time paulista no mês de setembro, quando recebeu uma oferta da Arábia Saudita.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Eu não joguei com o Luxemburgo e nem com o Andrey, mas me sinto confiante de novo, fico feliz por estar ajudando, pela equipe estar bem. Estamos vencendo e jogando bem. Claro que ainda não ganhamos nada, mas estamos felizes pelo futebol mostrado, mas estamos consciente que não vencemos nada e que ainda não realizamos nossos sonhos”.

“Ele foca bastante em questão tática e estratégia de jogo. A gente treina bastante coisas específicas, como atacar, como defemder, como se posiconar nas bolas paradas. Hoje entramos em campo 100% sabendo como jogar, sempre tem um ou dois companheiros próximos da gente, então ficamos felizes com esse novo momento. As estratégias dele são muito bem elaboradas. O fato dele ter se aposentado há pouco tempo do futebol ajuda ele a ter muita personalidade e disposição. Isso tem nos facilitado no dia a dia”.

O meia ainda falou sobre a chegada do português. Até então no PAOK, da Grécia, Abel Ferreira surpreendeu a todos por saber um a um o nome dos atletas e por demonstrar um conhecimento e um interesse muito grande para com o clube.

“A gente conversou algumas vezes. Uma das coisas que nos impressionou é que ele sabia nome e característica de todo mundo. Logo no primeiro e no segundo treino, nós estávamos com um grande entrosamento e todo mundo percebeu a diferença na equipe logo no segundo jogo dele. Ele tem muito mérito, está feliz como nós. Temos aprendido demais e esperamos crescer ainda mais”, finalizou.