Scotty: cinzas de ator de Star Trek estão na Estação Espacial Internacional

Conhecido por interpretar o engenheiro Montgomery Scotty na série Star Trek, o ator canadense James Doohan tinha o desejo de ter as cinzas a bordo da Estação Espacial Internacional. Curiosamente, seu pedido foi atendido – mas clandestinamente.

Segundo o jornal London Times, os restos mortais do artista foram levados para EEI pelo empresário e turista espacial Richard Garriott em outubro de 2008. Entretanto, o pacote especial não teria sido autorizado pela NASA.

James Doohan interpretou o Tenente-Comandante Montgomery Scotty na série Star Trek.Fonte: Pinterest/Reprodução

Conforme o jornal britânico, os familiares de James Doohan pediram para Richard Garriott levar as cinzas do ator no voo até a EEI. Assim, o material foi dividido em três lâminas que ficaram escondidas entre os objetos pessoais do empresário.

Uma delas foi lançada no espaço através de uma eclusa de descompressão e queimou na atmosfera da Terra. Enquanto isso, o segundo objeto está escondido no piso do módulo Columbus da Estação Espacial Internacional.

“Foi completamente clandestino. A família de Doohan ficou muito satisfeita, mas ficamos desapontados por não termos revelado isso publicamente por tanto tempo”, comentou Garriott ao London Times.

A terceira e última peça foi devolvida para Chris Doohan, filho do ator. Para comprovar a história, ele publicou recentemente uma foto da placa em homenagem ao pai que está escondida a bordo da estação.

Tentativas frustradas

Vítima de pneumonia e diagnosticado com Mal de Alzheimer, James Doohan faleceu aos 85 anos em julho de 2005. Desde então, a família buscou diversas formas de realizar o sonho do ator.

Antes de Richard Garriott atender ao pedido, as cinzas do artista quase foram levadas para o espaço em uma missão do foguete Falcon 1 da SpaceX no início de 2008. No entanto, ele não conseguiu chegar à órbita.

Em uma segunda tentativa, o filho do ator pediu para que a NASA realizasse o desejo do pai e depositasse as cinzas para EEI. Contudo, a agência do governo norte-americano não autorizou a realização da homenagem.