Se conselho fosse bom… 5 influenciadores que deram péssimo exemplo em 2020 · .

Influenciar milhões de seguidores é um negócio rentável, mas também tem um efeito colateral implacável: o cancelamento. Acostumados a dividir sua rotina e lucrar com a produção de conteúdo, alguns blogueiros escorregaram no tomate e foram alvos de duras críticas na internet. Os vacilos passam por aglomeração durante a pandemia, glamurização da cirurgia plástica e até acusação de pedofilia.

Influenciadores considerados gigantes da internet ficaram no olho do furacão em 2020, como Felipe Neto, Carlinhos Maia e Gabriela Pugliesi.

Confira cinco casos de blogueiros que deram péssimo exemplo a seus seguidores:

‘Embaixadora da Covid’

Os mais de 4 milhões de seguidores de Gabriela Pugliesi ficaram “órfãos” durante alguns meses deste ano, quando a influenciadora decidiu se afastar das redes sociais. A musa fitness encarou semanas de linchamento virtual em abril por ter furado a quarentena para dar uma festa proibida. Pugliesi não foi a única a aglomerar durante a pandemia, mas o que deixou a situação mais tensa foi o histórico da família dela.

De acordo com a revista Veja, um dos primeiros eventos apontado como foco de casos de coronavírus no Brasil foi justamente o casamento de Marcela, irmã da blogueira, em março. Os seguidores não perdoaram o deslize daquela que foi uma das primeiras famosas a contrair a Covid-19. Em seu retorno à internet em julho, ela pediu perdão pelo erro “imaturo e inconsequente”.

Corona party

Com cinco vezes mais seguidores no Instagram, Carlinhos Maia virou a versão com mais informação e menos bom senso de Pugliesi. Enquanto a musa fitness se contaminou na época em que pouco se sabia sobre o coronavírus, o influenciador ignorou o cenário trágico da pandemia e promoveu uma festa de Natal em 19 de dezembro –quando o número de mortos pela Covid-19 no Brasil já passava de 186 mil–, e as imagens de convidados sem máscara no meio da aglomeração viralizaram.

Para se defender, o influenciador usou um discurso batido dizendo que “o evento foi autorizado e todos os protocolos de segurança foram seguidos”, mas a conta veio dias depois. De acordo com o jornalista Erlan Bastos, apresentador do Balanço Geral CE, mais de 40 funcionários da festa foram contaminados no evento. Além deles, a cantora Laís Araújo, da dupla Garota Sertaneja, e a blogueira Mileide Mihaile, que também estiveram no local, testaram positivo para o vírus.

Investigação de pedofilia

Um dos youtubers mais antigos do Brasil, PC Siqueira teve um ano para ser esquecido. Após o vazamento de áudios e conversas, o blogueiro passou a ser investigado por suposto envolvimento em pedofilia. Em junho, ele chegou a excluir o canal no YouTube que mantém desde 2010, quando se viu criticado publicamente por seus amigos.

Siqueira negou as acusações e disse que os prints divulgados eram montagens. Em novembro, o influenciador voltou com seu canal de vídeos e até pediu doações aos seguidores para pagar as contas. “Para quem quiser contribuir na causa da minha existência. Estou pagando minhas refeições e contas exclusivamente com doação de quem gosta do meu trabalho”, apelou.

Corpo (quase) perfeito

A busca pela inatingível perfeição estética colocou Giovanna Chaves no olho do furacão em outubro. A atriz e influenciadora de 18 anos chocou os fãs ao anunciar que faria uma lipo HD –o procedimento foi realizado por permuta e é perigoso. Considerada magra e dentro dos padrões estéticos mais rigorosos, a loira descreveu em detalhes para os 11 milhões de seguidores a plástica de R$ 87 mil para deixar a barriga com os famosos “gominhos”.

O nome de Giovanna foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. As críticas foram tão pesadas que a vilã de Cúmplices de um Resgate (2015) precisou de terapia. “Eu sempre lidei muito bem com as redes, mas, este ano, confesso que foi um pouco difícil. Nunca fui tão atacada. Fui cancelada diversas vezes. Isso mexeu um pouco com a minha cabeça”, avaliou.

Lugar de fala

Felipe Neto foi outro influenciador que deu bola fora e assumiu o erro ao comprar a briga contra o racismo. No início de junho, quando os protestos pela morte de George Floyd nos Estados Unidos tomaram as ruas e as redes sociais, Neymar foi na contramão e postou uma foto para mostrar seu novo visual, e a atitude irritou o blogueiro.

“Vidas negras importam. Mas nem todo mundo se importa”, escreveu Neto, no afã de dar visibilidade à causa. Mais tarde, o influenciador apagou o post e admitiu que extrapolou na crítica por não estar no seu lugar de fala. “Um branco não deve cobrar um negro sobre pautas racistas”, assumiu.

No fim do ano, Neto voltou a ser alvo por participar de uma partida de futebol. Ele alegou que usou máscara e álcool gel, mas foi atacado na internet de qualquer maneira –inclusive por Carlinhos Maia, que apontou hipocrisia nas críticas do youtuber rival à sua festa de Natal.