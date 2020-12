‘Se deixar acabam apitando o jogo’

Falta pouco para a definição dos finalistas da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Grêmio visita o São Paulo, às 21h30 (Brasília), jogando pelo empate após vitória por 1 a 0 em Porto Alegre.

Gazeta Press

Autor do gol na ida e com passagem pelo time do Morumbi, Diego Souza elogiou sua ex-equipe e pontuou que o time é “chato dentro de campo”, tanto com a bola no pé, quanto pressionando a arbitragem.

“É uma decisão, não dá para esperar menos, e os nervos ficam a flor da pele, tem que ter concentração total, mas é que a equipe do São Paulo pressiona a arbitragem o tempo inteiro, muito chata dentro de campo e a gente tem que estar ligado porque se deixar eles acabam apitando o jogo. Isso é notório, a gente vê nas partidas”, contou Diego em entrevista coletiva desta terça-feira.

“O São Paulo é uma equipe muito qualificada, a postura do Grêmio tem que ser a mesma, marcação, quando tiver a bola ter personalidade para jogar, incomodar o São Paulo também, porque o São Paulo é uma equipe que procura sufocar os adversários dentro de casa, com aquele toque de bola, muita gente no campo ofensivo, e se você aceitar isso acaba pagando um preço muito caro. A gente sabe disso e tem que ter a mesma postura do primeiro jogo, marcação forte e agredir quando tiver a bola”, completou.

Os gaúchos buscam sua nona aparição em finais de Copa do Brasil e a sexta taça, já o São Paulo corre atrás de título inédito. O torneio não tem critério de gol fora, logo, qualquer vitória por um gol de diferença dos paulistas leva a decisão para os pênaltis.