‘Se não prometem títulos, também não posso’

O Palmeiras está na semifinal da Conmebol Libertadores. Nesta terça-feira, no Allianz Parque, o alviverde venceu com certa facilidade o Libertad-PAR por 3 a 0. O técnico Abel Ferreira analisou o momento do time paulista e manteve a cautela com relação a títulos.

A equipe está na semi da Libertadores e Copa do Brasil e em quarto no Brasileirão.

“Não ganhamos nada, somos a mesma equipe que há tempos falavam mal, criticaram jogadores, treinadores, e vai acontecer ocmigo. Nós temos que pensar no próximo dia. Não pensamos se vamos ganhar isso ou aquilo. Como nem Guardiola e Klopp prometem títulos, eu também não posso fazer porque estou muito longe da capcidade que eles têm. Mesmo asism, um ano são campeões e no outro fica 20, 30 pontos de diferença. E são os melhores treinadores do mundo. Única coisa que prometo é todos os jogos impor nosso jogo e fazer o que for pra vencer”, disse o português.

“Para ganhar títulos, temos que ter a melhor defesa. É a história que diz. Muitas vezes falam na forma como atacamos, mas eu falo na forma como defendemos. É por aí que temos que andar, é o compromisso de correr pra frente a 100 km/h e pra trás a 200 km/h. Enquanto tivermos isso, estaremos mais próximos de ganhar”, completou.