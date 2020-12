Se Neymar fala, é porque deve saber algo sobre a possível chegada de Messi ao PSG, diz Rivaldo

Um dos trios de ataque mais famosos da história do futebol pode ter dois de seus protagonistas lado a lado novamente.

Após a vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United, em Old Trafford, na última quarta-feira, o craque Neymar, astro do Paris Saint-Germain, respondeu aos questionamentos sobre uma suposta reedição de parceria com Lionel Messi e não escondeu o sonho que tem.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Isso é o que eu mais quero. Me divertir com ele novamente em campo. Quero muito jogar com ele de novo, tem que acontecer no ano que vem”. Na opinião de Rivaldo, pentacampeão do mundo com a seleção brasileira, as declarações de Neymar não foram da boca para fora e acha que existe até um princípio de negociação entre as partes.

“Não acho que o Neymar tenha falado isso por falar. Certamente, ele sabe algo dos dirigentes do PSG sobre as negociações ou conversas com Messi. Messi e Neymar são amigos e conversam muito. Então o Neymar sabe perfeitamente que o Messi está sem contrato e acho que ele está pressionando o PSG para contratar o Leo para a próxima temporada”, disse o craque ao portal da Betfair, que ainda completou.

“É o momento ideal para o PSG experimentar. Porque ele não teria que negociar ou pagar uma transferência para o Barcelona e tem como gancho o amigo Neymar. Se os dois ficarem juntos novamente, eles podem lutar para ganhar outra Champions League juntos. Vamos esperar, mas eu vejo isso como uma possibilidade”.

O vínculo de Messi com o Barcelona se encerra no próximo mês de junho de 2021, o que possibilita que o craque assine um pré-contrato com qualquer equipe a partir do início do próximo ano.

Outro forte concorrente além do Paris Saint-Germain é o Manchester City, treinado pelo amigo e ex-comandante do Barcelona Pep Guardiola.