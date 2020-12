‘Se o Brasileiro passasse aqui como o Inglês, iam ver qual o mais forte’

O Benfica encara o Porto, na próxima quarta (23), às 17h45 (de Brasília), pela Supertaça de Portugal. Em entrevista coletiva nesta terça, às vésperas da partida, o técnico Jorge Jesus relembrou a passagem pelo futebol brasileiro para afirmar que veio do ‘futebol mais vitorioso do mundo’.

“Vim de um futebol com muitos jornalistas, vim do futebol mais evoluído do mundo. Campeões mundiais cinco vezes, os melhores jogadores do mundo. Se o Campeonato Brasileiro passasse aqui como o Inglês iam ver qual é que o mais forte do mundo”, disse o treinador.

Em seguida, o Mister afirmou que o que falta no futebol português é a presença dos torcedores nos estádios.

“A minha paixão continua, adoro a minha profissão. Regressei a Portugal com a ideia de mudar a forma como olhamos para o futebol fora das quatro linhas, mas ainda falta aqui qualquer coisa. O que falta aqui? As pessoas, os torcedores, o futebol sem torcedores não é a mesma coisa. As grandes equipes do mundo não estão jogando no mesmo nível porque não têm torcedores nas arquibancadas. O sentimento é igual para jogadores e treinadores”, começou por afirmar o técnico que, em seguida, disse que falta a valorização e divulgação do futebol em Portugal.

“Com torcedores, há mais prazer, mais motivação e mais crença. Gostava que jogo estivesse lotado, metade vermelho e outra metade azul, é para isso que fazemos a divulgação do futebol. Nós não sabemos promover bem o nosso futebol. O que conseguimos fazer internacionalmente, perante adversários com orçamentos muito superiores. Vamos lá e batemos com eles. É um trabalho que não valorizamos“, completou.

Atualmente, o Benfica está na segunda colocação do Campeonato Português. São 24 pontos conquistados em 10 jogos, com oito vitórias e duas derrotas.

A liderança está com o Sporting, com 26 pontos. Até o momento, foram oito vitórias e dois empates no nacional.

Na Europa League, o Benfica avançou em segundo, com 12 pontos, contra 14 do líder Rangers. Na fase 16 avos de final, os comandados de Mister terão pela frente o Arsenal.