Seattle Sounders sinaliza que vai exercer opção de compra de João Paulo, do Botafogo

É muito provável que João Paulo não volte a vestir a camisa do Botafogo. Após passar a temporada emprestado ao Seattle Sounders, a equipe dos Estados Unidos acenou positivamente que vai pagar a opção de compra – que já estava acordada quando o atleta foi cedido pela primeira vez – para ter o meia de forma definitiva.

O valor total é de 1,2 milhão de dólares (pouco mais de R$ 6 milhões, na cotação atual). Detentor de 60% dos direitos econômicos do meio-campista, o Botafogo terá direito a R$ 3,6 milhões, enquanto os outros R$ 2,4 milhões vão para o Santa Cruz, ex-clube do atleta.

A equipe estadunidense tentou, de primeira, reduzir o valor que estava previsto em contrato. O Sounders chegou a propor uma quantia menor para o Botafogo, que foi irredutível quanto ao que fora combinado quando o jogador fora negociado para o exterior, em janeiro.

Quando João Paulo, o Botafogo recebeu, no ato, outros 1,2 milhão de dólares. Como envolveu uma negociação de empréstimo, o valor foi inteiramente para os cofres do Alvinegro. Ou seja, o clube de General Severiano recebeu, ao todo – contando com a cotação de janeiro, quando o meia foi para o EUA -, pouco mais de R$ 6,5 milhões.

O desejo do jogador é de permanecer nos Estados Unidos. Ele foi titular e parte fundamental que foi vice-campeã da MLS (Major League Soccer) no último fim de semana. O meio-campista tinha contrato com o Botafogo até 2022.