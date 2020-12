Secretária é criticada após deixar telefone tocar cinco vezes ao vivo na Globo · .

Patrícia Ellen, secretária do Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, foi criticada nas redes sociais nesta terça-feira (1º), após deixar seu telefone tocar durante entrevista ao vivo no Bom Dia SP, da Globo. Ela falava com Rodrigo Bocardi sobre o novo plano SP na pandemia, quando teve sua fala interrompida pelo toque do celular cinco vezes.

A primeira vez que o aparelho tocou passou despercebida pelo jornalista. Entretanto, no segundo toque, Rodrigo disse, bem-humorado: “Pode responder à ligação, fique à vontade, se quiser”.

Patrícia riu da situação e respondeu: “De manhã todo mundo está buscando mais informações, e acho que esse modelo de mobilização [falar sobre o assunto ao vivo] é muito importante”.

Na sequência, o celular tocou novamente, e o apresentador exaltou: “Fico preocupado, secretária. Se for urgente, atende! Não vamos deixar ninguém na agonia, por favor”.

A entrevistada, então, disse que continuaria a conversa ao vivo. “Não tem nada mais urgente do que passar essa informação”, completou ela, deixando Bocardi satisfeito. “Ah, aí sim!”, vibrou ele.

Depois disso, o telefone tocou mais duas vezes, e os telespectadores que acompanhavam o telejornal reclamaram da situação no Twitter. A maioria deles ficou indignada com o fato de Patrícia Ellen não colocar o aparelho no silencioso. Teve gente que até acusou a secretária de deixar o telefone tocar propositalmente para mostrar que é requisitada.

Confira algumas reações abaixo:

