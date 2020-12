Sedã elétrico ID.6 da Volkswagen fará 700 km com uma só carga

O ID.6, quinto modelo da linha de carros elétricos da Volkswagen, está previsto para chegar ao mercado europeu no último trimestre de 2023. Em destaque, o veículo rodará até 700 km usando somente uma carga – superando a autonomia de bateria do ID.3 e do ID.4.

Segundo Frank Welsch, chefe de pesquisa e desenvolvimento da montadora alemã, o modelo será disponível no estilo sedã. Ele terá dimensões externas semelhantes ao atual VW Passat, e a parte interna será parecida com o antigo Phaeton.

ID.6 deve seguir a linha do carro conceito ID Vizzion.Fonte: Autocar/Reprodução

O ID.6 será construído usando a estrutura modular MEB da Volkswagen. No caso, a mesma é usada em outros carros elétricos da montadora, como o hatchback ID.3 e a SUV ID.4.

Com a opção de dois motores para tração nas 4 rodas, esse novo modelo elétrico poderá ir de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 segundos. Isso acontece com o apoio da tecnologia de desempenho GTX, como pontuou Frank Welsch.

Como dito, o destaque fica para bateria de 84 kHh com autonomia para rodar 700 km com uma carga. Para isso, ela foi planejada para atuar com uma taxa de carregamento de até 200 kW, o suficiente para rodar por 230 km com uma carga rápida de 10 minutos.

O ID.6 chegará ao mercado inicialmente na versão sedã.Fonte: Autocar/Reprodução

Fabricação na Europa e na China

Conforme as primeiras informações, o ID.6 deve ser produzido a partir de 2023 na fábrica em Emdem, na Alemanha. Passando por uma grande atualização da linha de montagem, o espaço poderá fabricar até 300 mil modelos elétricos anualmente.

Também se especula que uma produção adicional do modelo ocorra na China em 2024, através da parceria entre a Volkswagen, a Saic e a Faw. No caso, a ação faz parte dos planos da companhia para conquistar cada vez mais espaço no mercado chinês.