Segunda fase da Série C tem datas e horários definidos

A CBF definiu, nesta segunda-feira, as datas e horários dos jogos dos quadrangulares da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. A fase é dividida em duas rodadas, em confronto de ida e volta, e tem início no próximo, com Londrina x Remo.

Destaque para o líder do grupo A, Santa Cruz, que viaja para enfrentar o Brusque, no domingo, às 20h. O líder do grupo B, Ypiranga-RS, entra em campo também no domingo, quando enfrenta o Paysandu fora de casa, às 18h.

Outros confrontos são Londrina x Remo, às 17h do sábado, e Vila Nova x Ituano, às 20h, na segunda-feira. Os dois primeiros colocados de cada quadrangular avançam para a Série B.

Confira a tabela detalhada:

Grupo C:

Brusque x Santa Cruz – domingo (13/12), às 20h

Vila Nova x Ituano – segunda-feira (14/12), às 20h

Santa Cruz x Vila Nova – sábado (19/12), às 17h

Ituano x Brusque – segunda-feira (21/12), às 20h

Grupo D:

Londrina x Remo – sábado (12/12), às 17h

Paysandu x Ypiranga-RS – domingo (13/12), às 18h

Remo x Paysandu – domingo (20/12), às 18h

Ypiranga x Vila Nova – domingo (20/12), às 20h