A vitória escapou aos 46 minutos do segundo tempo. O Fluminense viu o Vasco empatar o clássico, em São Januário, nos acréscimos, neste domingo. Com isso, o Tricolor perdeu a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Matheus Ferraz analisou o resultado e reconheceu que o time não conseguiu manter o nível de atuação da primeira etapa.

Getty Images

“Segundo tempo recuamos um pouco. A equipe deles também se jogou e teve a qualidade de nos pressionar. Faltou um pouco mais de tranquilidade. Sabemos disso. Temos a qualidade de aguentar a pressão, de sair, assim como fizemos no primeiro tempo. Estamos lutando, estamos chegando e evoluindo. Logicamente tomaremos lições deste jogo. Sabemos que temos de melhorar. Não podemos deixar um jogo assim e ficarmos para trás. Mas temos muito para crescer e buscar a vaga que estamos lutando”, declarou o zagueiro Matheus Ferraz.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O Fluminense teve uma atuação segura no primeiro tempo e foi superior ao Vasco. O Tricolor abriu o placar logo aos nove minutos, com Wellington Silva. Na segunda etapa, porém, o Flu não conseguiu manter o mesmo desempenho.

O time administrava o jogo, mas não conseguia chegar ao ataque com perigo. Após levar dois sustos em finalizações de Talles Magno, o Tricolor levou um castigo nos acréscimos, quando Cano marcou.

O Tricolor sentiu o gostinho do G4. A vitória levaria o Fluminense à quarta colocação, o que deixa o empate no clássico ainda mais amargo. O Flu é o sétimo colocado, com 40 pontos.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Atlético-GO, nesta quarta-feira, às 21h30, em Goiânia.