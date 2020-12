Seleção Sub-20 empata com o Chile e conquista Torneio Internacional na Granja Comary

A Seleção Brasileira Sub-20 garantiu nesta sexta-feira o título do Torneio Internacional, disputado nos campos da Granja Comary, após empate em 1 a 1 com o Chile.

O resultado levou as duas equipes a 7 pontos, ambas com duas vitórias e um empate, mas o Brasil levou a melhor pelo saldo de gols (8 contra 2). A disputa ainda contava com Peru e Bolívia.

Gonzalo Tapia abriu o placar para os chilenos na partida desta manhã logo aos 8 minuto do primeiro tempo. Aos 28, o atacante Cauê, da base do Corinthians, deixou tudo igual.

Os comandados de André Jardine até foram atrás da vitória, mesmo com a igualdade bastando para a conquista, mas a pressão esbarrou na boa atuação do goleiro Echave. Perto do fim, o lateral Wellington levou o segundo amarelo e deixou os brasileiros em desvantagem numérica, mas a seleção conseguiu segurar o placar e sair de campo com o título.