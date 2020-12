Sem acerto, Diego Alves deve deixar o Flamengo como o 2º goleiro com mais jogos na década e seis títulos

Diego Alves está em contagem regressiva para deixar o Flamengo. Ao menos este é o cenário de hoje, cujo destino do goleiro está na iminência de ser longe do clube, uma vez que as partes não se acertaram após o Rubro-Negro apresentar uma nova proposta – a informação inicial é do “UOL” e foi confirmada pelo LANCE!. Restam três jogos até o fim do contrato.

Aos 35 anos, Diego Alves já havia chegado a um acordo com o Flamengo, quando acertou bases salariais com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, até que as negociações tomaram um novo rumo quando o departamento financeiro do clube emperrou a assinatura por conta dos valores.

Assim, dirigentes do futebol do Fla, que já vinham conversando com Diego Alves e seus representantes desde o meio do ano, tiveram que oferecer uma nova proposta com redução significativa de salário e apenas um ano de duração – a anterior previa duas temporadas. O goleiro recuou e, agora, se encontra mais propenso ao mercado exterior, inclusive com sondagens da Espanha, do que estender o vínculo com o Rubro-Negro.

Se o impasse se mantiver, Diego Alves só terá mais três partidas pelo clube (contra Santos, Fluminense e Fortaleza, todas pelo Brasileiro este mês) e se despedirá do Flamengo depois de quatro temporadas. O Rubro-Negro teria que encerrar o Brasileirão com 12 jogos (31% da competição) sem o experiente goleiro – Hugo Souza deve assumir o posto de titular.

Ao todo, Diego Alves soma 156 jogos pelo Flamengo. Nesta década, apenas Felipe (183) e Paulo Victor (157) acumulam mais partidas vestindo as cores rubro-negras, sendo que o atual arqueiro do Grêmio tende a ser ultrapassado.

Junta a Everton Ribeiro e Diego Ribas, Diego Alves é considerado um dos capitães do elenco do Flamengo e liderança ativa no vestiário. Desde que saiu do Valencia e desembarcou no Ninho do Urubu, em meados de 2017, foram seis títulos: uma Libertadores, um Brasileiro, dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

