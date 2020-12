Sem acordo por renovação, Diego Alves pode fazer só mais três jogos pelo Flamengo

Parece próxima do fim a passagem do goleiro Diego Alves pelo Flamengo. Desde 2017 defendendo as cores do Rubro-Negro, o jogador de 35 anos rejeitou a proposta de renovação do contrato que termina em 31 de dezembro. Diego Alves deve fazer somente mais três jogos antes da despedida.

As partes definiram um acordo em outubro, mas a pressão pelas dificuldades financeiras causadas pela pandemia e pelas eliminações do time na Copa do Brasil e na Libertadores, fizeram a diretoria voltar atrás no acordo verbal pela renovação. A situação causou um mal estar entre as partes e Diego Alves decidiu não aceitar os novos números propostos pelo clube.

Enquanto para o Flamengo não fez sentido o investimento no jogador que completará 36 anos em junho, para ele se tornou mais interessante financeiramente buscar um clube de segundo ou terceiro escalão na Europa.

Assim, deve chegar ao fim a trajetória vitoriosa de Diego Alves no clube. Foram 156 jogos e muitos títulos como titular do Flamengo, entre eles a Libertadores e o Brasileiro de 2019. Se não houver uma reviravolta, Diego Alves entrará em campo mais três vezes antes da despedida, contra Santos, Bahia e Fortaleza, esta última no dia 26 de dezembro.

Por enquanto, não há planos para a contratação de outro goleiro antes do final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro. Portanto, o técnico Rogério Ceni terá de escolher entre o jovem Hugo Souza, que foi titular em várias partidas em 2020, e César, ex-reserva imediato de Diego Alves.