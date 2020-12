Sem barracos, ex-De Férias quebram maldição e fazem história em A Fazenda 12 · .

Lipe Ribeiro e Stefani Bays fizeram história em A Fazenda 12 ao quebrarem a “maldição” dos participantes do De Férias com o Ex e chegarem à final do reality. Porém, para alcançarem o feito inédito, eles precisaram abandonar os barracos e as pegações que os tornaram famosos na atração da MTV.

Logo nas primeiras horas do reality da Record, os dois se desentenderam e, em seguida, decidiram acertar as contas e colocar um ponto-final nas intrigas vivenciadas durante as “férias” do ano anterior. Na quinta temporada da atração da MTV, Stéfani se irritou com o ator Fabio Beltrão. Lipe colocou panos quentes na situação, o que revoltou a gaúcha.

“Você, eu prefiro ignorar. A temporada inteira eu te ignorei. Fake aqui dentro é você! Ri mesmo, você é a vergonha em pessoa”, pestanejou a influenciadora digital para o empresário durante uma festa no De Férias com o Ex.

O desentendimento animou os telespectadores, que esperavam novos atritos entre a “barraqueira” e o “boy lixo” no programa da Record. No entanto, por causa do acordo de paz firmado, a esperada rivalidade se transformou em amizade e parceria no confinamento rural. Além disso, os dois entraram com a missão de mostrar outra imagem para o público.

Segundo Stéfani, um encontro com uma fã infantil foi o estopim para este desejo: “[A criança disse:] ‘Na escola, fazem bullying comigo e aprendi a me defender assistindo você!’. Parei para pensar. Gente, afinal de contas, quem sou eu? Não é só ser uma participante de reality, é todo o contexto da história. Fiquei muito chocada e comecei a ver o que posto, falo, tudo! Tomar cuidado porque a gente influencia, e quer influenciar para o bem, quer ajudar”.

No caso do carioca, o então “pegador” do De Férias rapidamente ganhou os títulos de “macho escroto” e “boy lixo” ao vivenciar um relacionamento repleto de idas e vindas, na frente das câmeras, com Yá Burihan. Eles superaram as adversidades e seguem juntos até hoje.

Assim, o confinamento em A Fazenda virou uma oportunidade para que Lipe e Stéfani compartilhassem com o público as suas jornadas de amadurecimento pessoal.

Fim da maldição

O resultado dessa estratégia pode ser observado na trajetória dos peões. Lipe e Stéfani participaram de três roças nesta temporada e foram salvos pelo público em todas as ocasiões. Outro detalhe é que eles só entraram na zona de risco após a sexta semana, até então o tempo máximo de sobrevivência de um ex-De Férias com o Ex no reality da Record.

O recorde era de Jhenyfer Dulz, a Bifão, na 11º temporada de A Fazenda (2019). Tati Dias, ex-amiga da peoa, participou da edição, mas foi eliminada na quarta semana. Durante o confinamento, as duas seguiram a linha mostrada ao público na MTV e não fugiram dos barracos. Em 2018, Gabi Prado estreou a cota dos “barraqueiros” do De Férias, mas também deu adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão na sexta roça.

Agora, Lipe e Stéfani estão a um passo do prêmio milionário. Porém, para conquistarem o título, eles precisam mostrar que as suas novas versões contam com mais apoio popular do que Jojo Todynho e Biel, peões com comportamento oposto ao dos colegas da MTV. A resposta será descoberta pelo público nesta quinta (17), na final de A Fazenda 12.

